"В принципе (российских) игроков за границей всегда было немного. ... Да, когда мы отстранены от европейских турниров, у ребят, наоборот, появляется больше желания уехать, чтобы играть в таких турнирах, как Лига Европы, Лига чемпионов. Если бы в России платили меньше, то игроков за границей было бы больше", - приводит слова Аршавина "РИА Новости".
В феврале 2022 года УЕФА отстранила футбольные клубы из России от участия в международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой данной организации. Ее руководители заявляли, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будет прекращено проведение Вооруженными силами РФ на территории Украины специальной военной операции.
В настоящее время в европейских клубах выступают такие российские футболисты, как Александр Головин ("Монако"), Матвей Сафонов ("ПСЖ"), Далер Кузяев ("Гавр"), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад"), Антон Миранчук ("Сьон"), Фёдор Чалов и Магомед Оздоев (ПАОК) и др.
Аршавин: если бы в России платили меньше, то наших игроков за границей было бы больше
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о небольшом количестве российских футболистов в европейских клубах.
Фото: ФК "Монако"