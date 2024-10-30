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Сёмин: в сегодняшнем "Спартаке" Черенков был бы ключевым исполнителем

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин поделился своим мнением о легенде московского "Спартака" Фёдоре Черенкове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Черенков как футболист опередил свое время. Он бы сейчас вписался в современный футбол. Имею в виду футбольный интеллект, понимание игры, короткий обостряющий пас. Правда, тогда, в 80-е годы, это практиковалось только в "Спартаке". Отсюда и пошло понятие "спартаковский футбол". Так вот, в сегодняшнем "Спартаке" Федор был бы ключевым исполнителем", — приводит слова Семина "СЭ".

Фёдор Черенков родился 25 июля 1959 года. Он является воспитанником московского "Спартака", в составе которого провёл всю карьеру профессионального футболиста. С красно-белыми Черенков трижды побеждал в чемпионате СССР (1979, 1987, 1989 гг.) и один раз в чемпионате России (1993 г.). По общему количеству официальных матчей, проведённых за московский "Спартак" (494 матча), Черенков до сих пор является рекордсменом клуба.

В составе сборной СССР Фёдор Черенков в 1980 году выиграл бронзовую медаль летних Олимпийских игр.

Федор Черенков Юрий Семин Спартак
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