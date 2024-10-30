Выигрывал Евро с Россией и боролся за место в «Спартаке», но закончил с футболом еще молодым: интервью с Рудковским

Во время разминки перед очередным матчем мы заметили, что за «мужиков» (так мы называли соперника) готовится выйти парень, которого мы не видели раньше, еще и в шортах «Чертаново». «Щас навозим чертановского по полю», — сказал кто-то из моей команды.
Такого унижения мы еще никогда не испытывали. Точно не помню, сколько минут Егор провел на поле, но за это время он успел показать все свои умения на 17-летних пацанах. Его было невозможно остановить, мы элементарно не успевали за ним и даже сфолить на Егоре было непосильной задачей.
Вспомнил я о нем лишь спустя три года — за это время он успел закончить с футболом и найти себя в медиафутбольной команде «Чертаново». Для меня стало открытием, что мою опорную зону в поселковом футболе разорвал чемпион Европы в составе юношеской сборной России.
Отец отвез в «Чертаново», маме сказали, что едем на неделю. По итогу отец вернулся в Омск без меня
— Как ты попал из Омска в «Чертаново»? Это же лучшая академия страны.
— Я начал заниматься в «Молнии» на базе своей школы, мы там тренировались с семи до десяти лет. Потом попал в «Иртыш», туда меня пригласил Близнюк Александр Александрович, и там я отзанимался три года — была победа в зоне «Урал и Западная Сибирь» — это мое первое достижение. В 2009 году на одном из турниров, который проходил в Омске, был селекционер «Спартака» — Чикишев Сергей Николаевич, он сейчас главный тренер «Чертаново».
Меня пригласили на турнир, там одну из команд делали сборной из пацанов со всей России, туда и я попал, главная звезда той команды — Митрюшкин (ныне голкипер «Локомотива» — прим.). После этого мне поступило шесть предложений — от «Сатурна», «Динамо», «Краснодара», «Чертаново», «Рубина» и я ждал ответ от «Спартака».
— Дождался?
— У красно-белых тогда не было интерната, ребята снимали квартиры. Я выжидал несколько месяцев и потом этот тренер посоветовал пойти в «Чертаново». Не знаю, почему из всех предложений я выбрал именно «Чертаново», ха-ха.
— Шесть предложений из разных команд — очень солидно для юного игрока, ты был самым талантливым игроком в Омске среди своего возраста?
— Тяжело оценивать, потому что в «Иртыше» было много сильных ребят. Это просто стечение обстоятельств — я рискнул пойти в неизвестность. Потом общались с ребятами — кого-то мама не отпустила, кто-то боялся ребенка далеко отправлять.
— А в твоей семье какая была реакция?
— Меня отец отвез и оставил там, ха-ха! Это шутка, конечно, но с долей правды. Отец везде со мной ездил, на все мои турниры приходил. Он со мной поехал в «Чертаново», оценил обстановку, а маме мы сказали, что я туда отправляюсь на неделю: потренируюсь и обратно. В итоге отец приехал домой без меня. Маме, конечно, было тяжело — единственный ребенок уехал в Москву, но я безумно благодарен родителям за их поддержку.
— Какие условия у тебя были в интернате?
— По инфраструктуре «Чертаново» никогда не было лидером, потому что их козырем были люди, которые там работают. У нас даже есть девиз: «Вместе и до конца — мы одна Семья». Там все отдаются своему делу. Приехал я в интернат, а там половина здания — бывший детский сад. Сейчас же все здание принадлежит школе. Вначале жил в шестиместной комнате. Было хорошо, что наши воспитательницы поддерживали хорошую атмосферу, у нас не было дедовщины.
— А бывает дедовщина?
— Есть же истории с «Мастер-Сатурном», там старшие заставляли младших прыгать со шкафов и всякую дичь творили. Помню, бывало, мы с пацанами ночами не спали — играли в Фифу и Доту, потом нас палили и мы прятались по интернату. Преимущество «Чертаново» и в том, что у них своя общеобразовательная школа, рядом поле и манеж. Было удобно идти после уроков на тренировку.
Больше всего в «Спартаке» я получал от Комбарова и Ещенко — один справа, другой слева и они не давали право на ошибку
— После ты закрепился в «Чертаново», был в системе «Спартака», но закончил в 27 лет. Что произошло?
— Ну давай по-порядку. После победы на Евро-2013, было пора переходить в молодежное первенство. Было предложение от «Кубани», тренером тогда был Игорь Витальевич Осинькин, там мы впервые и встретились. Я там был одним из самых младших. До этого, знаешь, у меня не было вообще травм, а я уже на второй неделе травмировался — у меня голеностоп был размером с арбуз!
Сезон закончился и тогда «Чертаново» вошло в молодежную вторую лигу, у меня был вариант вернуться, ну я подумал и приехал назад. Результаты команды никогда не ставили на первый план, главное — игровая практика. У меня были тяжелые времена — то играл, то ломался, второй сезон получился полноценнее.
— Ага, а дальше?
— В январе 2015 года меня вызвали в молодежную сборную на Кубок Содружества. Он проводился и раньше, был очень престижным турниром с сумасшедшими командами, но в наше время уже не то… В финале с киргизами вроде бы играли. Мы одержали победу в нем, тогда с нами Сутормин играл, кстати. После турнира поговорил с руководством, мы договорились о поиске вариантов — звали меня во Владивосток, но я даже не поехал на просмотр, а уже затем появился «Спартак-2». От такого варианта было нельзя отказываться — эти две недели были лучшими в моей карьере!
— И ты подписал контракт?
— В это же время Осинькин возглавил «Чертаново». «Спартак» предложил контракт, а я начал раздумывать, потому что понимал, что при Игоре Витальевиче будут ставить высокие задачи в «Чертаново». Но да, я выбрал «Спартак».
— После перехода ты сказал, что с детства мечтаешь играть за «Спартак». Соврал?
— Мечта — громко сказано, конечно. Когда я попал в «Спартак-2», то все говорили, что именно в дубле ставят спартаковский футбол. Дебютировал я хорошо — забил через девять минут после выхода на поле. Уровень конкуренции был непривычен для меня, к тому же, заявки всего по 18 человек, а не как сейчас — по 23 футболиста. Получилось так, что я несколько матчей не попадал в заявку и была беседа с тренером, во время которой мы обсуждали мое положение. Потом я в игре за дубль против «Урала» порвал кресты на первых минутах встречи.
— Ужас.
— Было обидно, потому что я привлекался и к тренировкам с основным составом, который стал чемпионским — Фернандо, Зобнин, Адриано…
— Антошка Промес!
— Да, Промес там был. Я прочувствовал всю эту историю на тренировках. Пропустил после травмы очень много матчей, два месяца вообще только на костылях ходил. По итогу пропустил 10 месяцев. После крестов вылезают разные болячки, у меня и со спиной потом проблемы были — в какой-то момент я даже упал на тренировке: у меня нога отказала. И я еще полгода мучался с поясницей.
— Клуб поддерживал? Оплачивал лечение?
— Конечно, в этом плане «Спартак» топовая организация. У меня был контракт на три года, прошло полтора. Так интересно сложилось: когда я только пришел в «Спартак», то был одним из самых молодых, а за период лечения стал третьим по старшинству. Очень резкая смена поколений, тогда был уход денег, период санкций, когда многие иностранцы покинули клуб.
— Расскажи о тренировках в чемпионском «Спартаке»? Не было ли дедовщины, Фернандо не «втыкал»?
— Феря (Фернандо — прим.) добряк! Адриано несколько лет же в «Шахтере» играл до «Спартака», пытался по-русски разговаривать, ха-ха! Мог и пошутить спокойно, весельчак такой наш. Больше всего я получал от Комбарова и Ещенко — один справа, другой слева, и они не давали право на ошибку, ха-ха!
— Мне всегда казалось, что Ещенко добряк.
— На поле не давал расслабиться. Не было буллинга, но после ошибок, когда ему приходилось из-за меня бежать назад 50 метров, то он не молчал, ха-ха!
— С кем-то из основы общался близко?
— Нет, я вообще очень скромный молодой человек. Когда видимся, конечно, приветствуем друг друга и можем поговорить. Сейчас у меня много знакомых играет в основе: Пруц (Пруцев — прим.), Умяр (Умяров — прим.), Зина (Зиньковский — прим.), Максименко, Чернов.
На реабилитации запомнилась фраза: «Ты знаешь, что мы просто тянем время до твоей следующей операции»
— У тебя в социальной сети есть в друзьях Головин и Зиньковский.
— С Головиным связь давно пропала. Мы никогда прям близкими друзьями и не были, просто постоянно в сборной пересекались, он был моим конкурентом по позиции. Ну, а Зина (Зиньковский — прим.) — это один из моих лучших друзей, в период академии мы постоянно вместе жили — и на сборах, и в интернате. Мы до сих пор общаемся, периодически семьями ужинаем.
— В доту вместе не играете?
— Не, я вообще не дотер. Зина (Зиньковский — прим.) играет, а я давно не игрок. Когда я с футболом закончил, то и времени свободного не стало, ха-ха!
— По итогу вернемся к тому, почему ты закончил с футболом так рано?
— Да, если кратко, то травмы додавили. После крестов мне отрезали мениск, я немного поиграл в «Спартаке», в «Чертаново», когда мы заняли третье место в ФНЛ. Я и после первых крестов не ощущал себя так же хорошо как раньше. Помню, что была операция, мне там написали в диагнозе: синовиальная гемангиома, это онкология коленного сустава. Ровно через год я порвал вторые кресты на опорной ноге. Мне было уже 25 лет, тяжело восстановиться после такого…
— Руки опустились окончательно?
— Возможно, я торопился в реабилитации и повредил хрящ, у меня сейчас в нем дырка — это заставило закончить с футболом, полтора года прогресса в лечении вообще не было. Для меня это получилось не резко, потому что я давно себя готовил к этому решению. На реабилитации запомнилась фраза: «Ты знаешь, что мы просто тянем время до твоей следующей операции». Мне сказали, что в следующий раз мне будут полностью менять коленный сустав на искусственный.
— Сейчас изредка играешь?
— Да, стараюсь двигаться иногда, мне колено не позволяет каждый день получать нагрузки. Для себя бегаю, вот на матчи МФЛ (Медийная футбольная лига — прим.) выходил.
На молодежном Евро хорваты писали заявление, свою прессу поднимали, обвиняли нас в договорняке
— Давай вернемся в триумфальный для молодежной сборной России 2013 год. Расскажи о том чемпионате Европы.
— Давай тогда про весь путь. Мы начали его в 2012-м году, там же два отборочных этапа нужно было пройти. Та сборная была именно тренерской, мы были сильны благодаря сильным командным взаимодействиям.
Первый отборочный раунд играли в Чехии, проиграли 0:3… Потом выиграли два матча и вышли в следующий этап, но там было несложно, никто не рассматривал вариант, что мы не пройдем.
— Так, переходим к элитному раунду.
— Да, элитный отборочный раунд, в группе у нас была Англия, Португалия и Словения и в финальный этап проходила всего лишь одна команда.
Мы уступили в заключительном матче португальцам со счетом 0:1, но именно этот счет выводил нас дальше! На сборах нас было 8 чертановцев, на элитный раунд отправилось четверо, а я с остальной командой «Чертаново» отправился во Францию на турнир «Монтегю» — это самый крупный турнир в стране, его за 40 лет никто из иностранных команд не выигрывал. Со сборов к нам присоединились остальные, мы выиграли турнир во Франции 1996-м годом.
— Какие еще были турниры?
— За три года мы сыграли во Франции, на Украине и в Белоруссии. Мы трижды выходили в финал и все время проигрывали в серии пенальти.
— А дальше?
— Ну и мы подошли к Евро, в группе у нас была Украина, Хорватия и Италия. Первых обыграли 3:0 — очень уверенно, вообще без вопросов. Потом была интересная игра с Хорватией, за них тогда играл Халилович, который уже в Лиге чемпионов забивал.
— «Новый Месси», точно!
— Да, сколько таких было и сколько таких будет, ха-ха! Последний матч в группе был с Италией, там получилась интересная ситуация: чтобы нам и сопернику пройти дальше, нужно было сыграть результативную ничью.
— Вы и сыграли!
— Понятно, что никто об этом не договаривался, но так получилось, ха-ха! Мы забили гол, они сравняли и второй тайм превратился в полный фарс! Мы разыгрываем мяч от ворот, а они не прессингуют и тупо стоят у своих ворот: их счет устраивает, нас тоже! Как только они обозначали прессинг, мы на их половину бум — отдали длинную передачу. И они тем же самым занимаются.
Трибуны свистели, а мы думаем: «Ну ладно, мы ж в полуфинал выходим!». Потом хорваты писали заявление, свою прессу поднимали, обвиняли нас в договорняке. Нас это уже не особо интересовало, а с учетом того, что мы с Италией дошли до финала, значит, все правильно делали.
— В полуфинале у вас были шведы.
— Разбирали их перед игрой — они все на полголовы были выше нас, скандинавы у них настоящие подъехали, викинги! В первом тайме нас пару раз простили, даже в крест (крестовину — прим.) попали. Немного стало легче, когда у них во втором тайме удалился игрок. Я вышел на концовку, могли забить, но немного не повезло. В итоге: серия пенальти.
— И ты не забиваешь первый же удар!
— Да, первый и единственный! Там путаница получилась — написали список бьющих и я должен был исполнять третьим, но в итоге пошел первым. Думал, пойму по вратарю, куда нужно бить. Чтобы ты понимал — я был штатным пенальтистом в команде 1996 года, штук 20 подряд забил.
— Как Фомин из «Динамо».
— Наверное, просто мандраж — затрясся немного, все-таки нас по «России-2» показывали. Ужасно пробил! Была ситуация, когда они могли забить и пройти в финал, но они вели себя по-пижонски: кривлялись на камеру, выкрикивали что-то, сейчас такое в Медиалиге делают.
— Мы еще вернемся к МФЛ!
— Антоха Митрюшкин мою жопу затащил, ха-ха! Вытащил пятый удар и потом дошло до второго круга. Я хотел пробить еще раз, но тренер не дал мне исправиться. В той серии пенальти иногда такие чудесные голы залетали: от перекладины, отскакивал мяч от вратаря — немыслимые траектории были! Это я к чему? Как будто нам вернулось за те три проигранных финала, в которых мы уступали в серии одиннадцатиметровых.
— Давай к финалу.
— Очень закрытая игра была, у Италии один момент, у нас тоже, играли «от печки». У них уже на тот момент нападающий в Серии Б играл, все-таки это Италия!
— Ну там же не такой звездный состав был, разве что Димарко и Калабрия.
— Да, я тоже год назад смотрел состав, не рассадник звезд у них был. В какой-то момент мы повели в серии пенальти в два мяча и подумали: «Такое преимущество же не отдадим». Не справились с этой задачей, ха-ха. Вновь перешли на второй круг бьющих и тогда я подумал, что может все пойти не так. Там Митрюшкин взял три удара, ему дали «Золотой мяч» по итогам того турнира. Эмоции были невероятными!
— Не зазвездились после того турнира?
— На самом деле, на всех в таком возрасте это сказывается. Не было такого, что кто-то ходил и бил себя в грудь. Мы трезво оценивали свои силы, понимали, что выиграли за счет команды, а не чьих-то индивидуальных умений. Главное в том турнире, что нам удалось поверить в себя, мы же сборная России, не были фаворитами никогда.
Я был тонким, все смеялись, что мне против ветра нельзя бежать, потому что меня сдует
— На Евро команду тренировал Хомуха, расскажи про работу с ним.
— Очень требовательный тренер, следил за нашей дисциплиной, для меня было шоком, что мы постоянно были на теории: разбирали тренировки, переходы, наигрывали комбинации. На Евро мы сдавали телефоны на ночь, вот так у нас следили за дисциплиной. После сборов заполняли бланки, в которых мы излагали свое видение ситуации.
— У тебя хорошие отношения выстроились с Хомухой?
— Помню, что мы должны были ехать в Болгарию на последние сборы перед Евро, а я сильно отравился. Он пришел в комнату и сказал: «Не переживай, готовься к следующему сбору». Поддержал меня в трудную минуту и не отцепил от команды. Сложились самое положительное впечатление о нем: тренер верил в футболистов, а мы верили в то, что говорит тренер.
— Перед интервью я созвонился с Хомухой, он сказал, что у тебя была блестящая техника, но тебе не хватало физических данных, согласен?
— Сто процентов согласен. Я был тонким, все смеялись, что мне против ветра нельзя бежать, потому что меня сдует, ха-ха! Несколько раз статистику разбирали: у меня за игру было восемь единоборств и лишь одно выигранное. Хомуха говорил: «Ты же понимаешь, что так нельзя?».
— С кем-то из той сборной держишь связь?
— Макс Майрович, у него три часа назад (интервью записывалось в четверг — прим.) дочь родилась. Я могу вообще всех чертановских назвать, с ними со всеми поддерживаем общение. Ну Саша Зуев еще, он сейчас в Казахстане играет.
— У него же тоже в «Спартаке» не сложилось.
— Как не сложилось? Он же стал чемпионом России. Я вообще стараюсь не общаться в социальных сетях, если мы говорим именно про переписку — это одно из моих упущений, возможно. Периодически виделись с Никитой Черновым, но он на Евро тогда не поехал из-за травмы. Недавно с Димой Бариновым виделись после игры «Локомотива».
— Баринов сейчас является лидером «Локомотива», он и раньше был человеком с крепким стержнем?
— Он и раньше был лидером на поле и вне его. Понятно, что в юношеские годы это было не так заметно, а сейчас видно, что человек пришел к успеху. Баринов никогда не уступал в борьбе, даже на тренировках. Если кто-то может позволить себе халтурить, то он выкладывался на 110 процентов.
— В той команде было много игроков, которые стали звездами российского футбола. Чей потенциал был заметен уже в то время?
— Виделось, что Зуй (Зуев — прим.) точно до Премьер-Лиги дойдет, Саня Макаров — он сейчас тренер в академии «Чертаново», раньше за ЦСКА выступал, он закончил тоже из-за травм, у него было очень много операций. В Митрюшкине были уверены, Жемалетдинов оправдал ожидания.
Приглашение MONEYKEN, Григория Дудника и Виталия Андреева в «Чертаново Медиа». Роль Николая Ларина в Медаифутболе
— Давай перейдем к Медиафутболу. Многие из той сборной нашли себя в нем, у тебя не было мыслей о том, чтобы стать медиафутболистом?
— Ну я вот в Кубке Надежды сыграл минут 200, на этом уровне меня хватает. А если смотреть на уровень главного турнира, где «Амкал» и 2DROTS играют, то там уже видно, что это профессиональный футбол, даже во Второй Лиге нет такого уровня. Тренировки, теория, залы, уровень медицины — здесь все выше, чем во Второй Лиге.
— Сейчас ты работаешь в «Чертаново Медиа». Чем занимаешься конкретно?
— И швец, и жнец, и на дуде игрец, ха-ха! Я — один из руководителей, занимаюсь принятием решений, ищу деньги для команды, иногда, видишь, получается в футбол поиграть. Я больше отвечаю за креатив, создаю контент, придумываю интересные заходы. Александр Котов у нас больше за спортивную часть отвечает, например.
— В Медиафутболе много трэштока, разборок на поле и прочего. Ты нормально адаптировался в этом всем после профессионального спорта?
— Наша команда ведет себя немного закрыто, зажато, потому что мы только начинаем наш путь. Стараемся привлекать к себе болельщиков и заявлять о себе. То, что происходило в последние две недели, если говорить о драке Литвина — это никак не красит спорт. Помнишь, после боя Хабиба и Макгрегора тоже была потасовка, это же никак не красит спортсменов.
У нас на каждой игре были ребята из детского дома, мы им делали билеты, организовывали программу, кормили детей. Лига вообще постоянно кого-то поддерживает, но из-за открытости и вседозволенности происходят такие всплески.
— То есть ты сейчас с головой в Медиафутболе?
— Я и за профессиональным футболом слежу, вижу, что у людей есть скептицизм к Медиафутболу. Я сам два года назад не мог представить, что стану частью этой истории. Понимаю, что профессиональных футболистов задевают высказывания медиаклубов о том, что они и в РПЛ могут заиграть, и команды Второй Лиги обыграть.
— Ты видишь в будущем «Чертаново Медиа» гегемоном МФЛ?
— Мы же никогда не были командой с большим бюджетом. У нас есть концепция, что должны играть воспитанники, сейчас мы хотим больше дружить с районом. У нас сейчас даже один местный житель играет за нас.
— Как у вас получилось затащить в Медиафутбол MONEYKEN и Гришу Дудника?
— Олег (MONEYKEN — прим.) — воспитанник «Чертаново». Его отчислили, когда в команду начали набирать самых сильных футболистов со всей страны. Мы недавно смеялись, что даже хорошо получилось с отчислением для него, ха-ха! Олег приехал, потренировался с нами, он хороший футболист, на самом деле. Мы снимались в шоу «Плюшки», играли в футбол: команда MONEYKEN против команды Богдана (ведущий шоу «Плюшки» — прим.). Олег в том матче меня удивил, у него хорошее мышление, движений на поле. Человек занимается продюссированием и музыкой, а он все еще может демонстрировать хорошую игру.
— С Инстасамкой вас не знакомил?
— Ха-ха, нет! У нас тут все про это спрашивают. Олег вообще несколько месяцев на островах тусуется. У нас в августе была T-Лига уличного футбола и он хотел сыграть, но за несколько дней до начала турнира уехал. Было условие, что два футболиста на поле должно быть вообще без футбольной школы, Артем Дзюба тоже за эту идею топил. Мы начали искать медийных личностей, вышли на Гришу Дудника, написали ему, не хочет ли он сыграть, он ответил: «Да вообще с кайфом!».
— Интересно!
— Да, познакомились с ним за 10 минут до матча, он забил в девятку команде Дзюбы и сорвал все овации, попал во все хайлайты! Актер из сериала «Трудные подростки» Виталя Андреев за нас тоже играл.
— Планируете и в дальнейшем привлекать звезд?
— Конечно, нужно же привлекать таких людей. Зимой надеемся принять участие в турнире, уже есть несколько договоренностей с музыкантами. Развиваемся потихоньку, есть концепция у «Чертаново Медиа». Будем искать бывший профессионалов, молодых парней. Сейчас нужно найти финансирование, которое позволит нам полноценно содержать команду.
Ларин оплачивал мне все лечение. У нас с ним появилась идея о создании «Чертаново Медиа»
— В социальной сети ты выложил фото с Николаем Лариным после снятия судимости и досрочной отмене условного осуждения. Кто-то еще из воспитанников тогда приехал?
— Из воспитанников еще Антон Кузнецов был. Людей на заседании было немного, за неделю до этого тоже было слушание, какой-то бумажки не хватило и все перенесли. Столько раз уже были переносы, поэтому приехали узким кругом. Оттуда мы сразу поехали на запись выпуска «Коммент. Шоу».
— Какие у тебя сейчас отношения с Лариным?
— Сейчас он мой начальник, партнер, у него есть несколько проектов — «Крылья Советов-2» в том числе. А в Чертаново у него отдушина — его старая эмблема, например, это же он ее придумал. Хотим и дальше развивать его идеи, придерживаться концепции с развитием воспитанников. Отношения у нас теплые, они всегда были такими. Николай Юрьевич всегда приходил на помощь ребятам, что-то подсказывал по жизни.
Когда у меня закончился контракт, он взял на себя все мое лечение, я отправился в клинику Эдуарда Безуглова, Николай Юрьевич мне все оплачивал.
Потом у нас появилась идея о создании «Чертаново Медиа», мы с ним все обсудили и он постепенно в это влился.
Нужно давать работу таким тренерам, как Осинькин. Мне кажется, нет ни одной минуты, когда Игорь Витальевич о футболе не думает
— Давай немного поговорим про РПЛ. Ты работал с Осинькиным, а совсем недавно была история с тем, что его могли уволить. Как ты к этому относишься?
— За «Крыльями» слежу постоянно, если времени хватает. Болею за те команды, где есть друзья или воспитанники «Чертаново». Саша Солдатенков — капитан «Крыльев» и один из моих близких друзей, хочется, чтобы футбол, который выстраивает Витальевич (Осинькин — прим.), жил.
Нужно давать работу таким тренерам, как Осинькин. Мне кажется, нет ни одной минуты, когда Игорь Витальевич о футболе не думает. Помню, в ФНЛ играли и едем назад из Нижнего Новгорода в Москву. Он в пути два раза посмотрел игру и уже на следующий день у нас была теория. Он живет футболом, всегда думает о работе.
— Сейчас в РПЛ стало появляться больше молодых игроков, можешь кого-то из них выделить индивидуально?
— Нужно извлекать максимум из той ситуации, в которую попал наш футбол. Говорили, что «Локомотив» посыплется после ухода Глушенкова, а появился Леша Батраков и его называют лучшим футболистом. Молодым сейчас нужно концентрироваться на том, чтобы уехать в Европу, но это тоже сейчас не так легко сделать.
Мне не нравится, что к нам начали приезжать легионеры среднего класса. Раньше привозили Чорлуку, Промеса и Фернандо, а сейчас — в «Пари НН» какие-то легионеры есть странные. Абена в «Спартаке», а Чернов на скамейке сидит. Сейчас есть хорошая возможность для молодых заявить о себе.
— «Чертаново» остается одной из самых сильных академий России?
— По результатам все нормально, но будем смотреть на дистанции. Главный показатель академии — ее выпускники.
— Сейчас много воспитанников «Чертаново» играют в РПЛ. Это не показатель?
— Ну это немного не то поколение уже, но и сейчас подпитка есть — Никита Салтыков, Саша Коваленко. Много молодых ребят из «Чертаново» через Вторую Лигу идут в РПЛ. Школа работает, думаю, все будет нормально.
— Качество РПЛ упало?
— Каждое поколение говорит, что раньше было лучше, ха-ха! Мне интересно наблюдать за игрой друзей, когда в прошлом сезоне смотрел матч «Урал» — «Пари НН», то да, было неинтересно, ха-ха!
— Ты мне сказал, что футболистам сейчас интереснее уходить из Второй Лиги в Медиафутбол. Ты не считаешь, что это может убить профессиональный спорт?
— В теории может, но то, что сейчас происходит в большинстве клубов Второй Лиги — полный мрак. Турнир давно деградирует, это уровень футбола в регионах виноват, популяризации спорта нет. В чем смысл ездить по пустым стадионам на автобусе? Кто-то заходит сюда и возвращается в профессиональный спорт, потому что ему не нравится в Медиафутболе.
— Сколько в «Чертаново Медиа» платят игрокам?
— Ноль. У нас пока что нет вообще зарплат. Да, пока что на энтузиазме играют ребята. На существование команды денег хватает, у нас нет больших затрат на существование команды — это не миллионы рублей в месяц. Т-Лига нам выплатила призовые неплохие, главный плюс в том, что нам не нужно платить за участие в турнирах. Много денег забирает создание контента, простой подкаст с несколькими камерами обходится в сто тысяч рублей. Хотим к следующему году найти финансирование, которое даст нам возможность платить зарплату и создавать контент.
Фотоматериалы: личный архив Егора Рудковского.
Подписывайтесь:
Телеграм-канал Егора Рудковского: https://t.me/rudkovskiyyegor
Телеграм-канал автора с актуальными новостями футбола: https://t.me/xlestfootball