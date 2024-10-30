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Губерниев: "Локомотив" - молодая команда, не признающая авторитетов

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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении столичного "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Локомотив" – один из лидеров российского футбола, точнее говоря, молодой "Локомотив". Команда, не признающая авторитетов, как мы видим, команда боевая, и команда, которая извлекает максимум. И Батраков – лучший игрок чемпионата прямо сейчас, - передает слова Губерниева "Советский спорт".

Напомним, "железнодорожники" в текущем розыгрыше РПЛ набрали в 13-ти матчах 28 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на пять баллов.

В следующем туре коллектив Михаила Галактионова при своих болельшиках встретится с казанским "Рубином", матч пройдет 2 ноября на "РЖД Арене", старт игры запланирован на 18:00 по столичному времени.

Дмитрий Губерниев Локомотив
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