Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Шинник
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
ЧайкаЗавершен
Сочи
1 - 0 1 0
Спартак Кострома1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
ИнтерНе начат
Венеция
20:30
УдинезеНе начат
Аталанта
22:45
МонцаНе начат
Ювентус
22:45
ПармаНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Брайтон
22:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
22:45
ЛестерНе начат
Астон Вилла
22:45
Кристал ПэласНе начат
Престон Норт Энд
22:45
АрсеналНе начат
Ньюкасл
22:45
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
23:15
Манчестер СитиНе начат

В "Зените" ответили на информацию о возможном скором уходе из команды Артура и Родригао

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о возможном скором уходе из петербургского клуба бразильских футболистов Артура и Родригао.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем. Они — игроки команды "Зенит", всё этим сказано", — приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" рассматривает варианты расставания с вингером Артуром и центральным защитником Родригао.

26-летний Артур является игроком петербургского клуба с января 2024 года. Срок его контракта истекает 30 июня 2027 года. По Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

29-летний Родригао выступает в составе сине-бело-голубых с июля 2022 года. Срок его контракта истекает 30 июня 2025 года. По Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.

Зенит Александр Медведев Родригао Артур Виктор Гимарайнс
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится