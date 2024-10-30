"Мы слухи, особенно глупые и фантазийные, не комментируем. Они — игроки команды "Зенит", всё этим сказано", — приводит слова Медведева "ВсеПроСпорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что петербургский "Зенит" рассматривает варианты расставания с вингером Артуром и центральным защитником Родригао.
26-летний Артур является игроком петербургского клуба с января 2024 года. Срок его контракта истекает 30 июня 2027 года. По Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.
29-летний Родригао выступает в составе сине-бело-голубых с июля 2022 года. Срок его контракта истекает 30 июня 2025 года. По Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4,5 млн евро.
В "Зените" ответили на информацию о возможном скором уходе из команды Артура и Родригао
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев опроверг информацию о возможном скором уходе из петербургского клуба бразильских футболистов Артура и Родригао.
Фото: ФК "Зенит"