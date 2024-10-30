"Отбываем и мотаем срок (смеётся). После апелляции оставили всё как есть. Можно обращаться в CAS, но не планирую этого делать", - цитирует Андреева "Чемпионат".
Дмитрий Андреев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3) негативно высказался о работе бригады арбитров. Функционер был отстранен от футбольной деятельности на три года (два из которых - условно). Позже Андреев покинул должность спортивного директора "Оренбурга".
После 13-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8-ю набранными очками.
Бывший спортдир "Оренбурга" Андреев заявил, что не будет обжаловать в CAS отстранение от футбольной деятельности
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об отстранении от футбольной деятельности.
Фото: ФК "Оренбург"