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Бывший спортдир "Оренбурга" Андреев заявил, что не будет обжаловать в CAS отстранение от футбольной деятельности

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Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об отстранении от футбольной деятельности.
Фото: ФК "Оренбург"
"Отбываем и мотаем срок (смеётся). После апелляции оставили всё как есть. Можно обращаться в CAS, но не планирую этого делать", - цитирует Андреева "Чемпионат".

Дмитрий Андреев после матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (2:3) негативно высказался о работе бригады арбитров. Функционер был отстранен от футбольной деятельности на три года (два из которых - условно). Позже Андреев покинул должность спортивного директора "Оренбурга".

После 13-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 8-ю набранными очками.

Оренбург Дмитрий Андреев
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