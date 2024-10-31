"Как мне кажется, ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем "Спартак". Думаю, ЦСКА может добиться победы в предстоящем московском дерби", - сказал Пименов.
Московское дерби ЦСКА и "Спартака" пройдет в эту субботу, 2 ноября, на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арена". Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. После 13 туров ЦСКА опережает красно-белых в турнирной таблице. В активе "армейцев" 24 очка и пятое место, спартаковцы расположились на шестой позиции, набрав на два балла меньше.
Напомним, в прошлом розыгрыше российского чемпионата ЦСКА сыграл со "Спартаком" дома вничью 0:0, в гостях команды разошлись миром 2:2.
Источник: "Чемпионат"
Пименов: ЦСКА более укомплектованная команда и играет более строго, чем "Спартак"
Бывший футболист "Локомотива" Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"