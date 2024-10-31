- У нас есть контракт с РФС, в котором указано, что в игре участвуют профессионалы. От сборной Сирии в Волгоград поедут только профессиональные игроки, которые являются членами национальной команды. Любителей или игроков, которые не привлекались в профессиональные команды, не будет.
Напомним, ранее сегодня, 31 октября, появилась информация о том, что сборная Брунея отправит на контрольную игру с национальной командой России полупрофессионалов, а не основной состав.
Подопечные Валерия Карпина должны провести в рамках ноябрьского учебно-тренировочного сбора два товарищеских матча. Первый поединок со сборной Брунея пройдет 15 ноября в Краснодаре. Вторая игра состоится в Волгограде 19 ноября, где соперником сборной России станет команда Сирии.
Источник: Sport24
В сборной Сирии заверили, что на товарищеский матч с Россией приедут только профессионалы
Эмад Амири, занимающий должность директора по коммуникациям в Сирийской ассоциации футбола, сообщил, что на товарищескую встречу с Россией отправятся только игроки основы сборной.
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