"Я уверен, что Николич не поставит в старте Пьянича. Если же он выйдет с первых минут, то это будет выглядеть, как откровенное лобби. Дело в не в том, что он пока не убедил, а дело в том, что Обляков при таком пасьянсе теряет свои лучшие качества", — приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
ЦСКА и "Спартак" (Москва) сойдутся друг с другом 2 ноября на стадионе "ВЭБ Арена" в рамках матча 14-го тура чемпионата России по футболу. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:45 по московскому времени.
Миралем Пьянич присоедился к "армейцам" на правах свободного агента в сентябре 2024 года. С тех пор 34-летний боснийский полузащитник принял участие в 5 официальных матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
Иван Обляков выступает в составе ЦСКА с августа 2018 года. В текущем сезоне 26-оетний полузащитник принял участие в 18 официальных матчах, в которых забил 4 гола и отдал партнёрам 4 голевые передачи.
Григорян: выход Пьянича с первых минут в матче со "Спартаком" будет выглядеть как откровенное лобби
Бывший главный тренер "Анжи" и "Тамбова" Александр Григорян высказался о составе ЦСКА на матч 14-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ПФК ЦСКА