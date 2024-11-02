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Шикунов: трудно говорить, что происходит с "Ростовом"

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Александр Шикунов, ранее занимавший должность спортивного директора "Спартака", высказался по итогам матча "Динамо" - "Ростов".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, встреча 14-го тура РПЛ прошла вчера, 1 ноября и завершилась вничью со счетом 1:1. Коллектив Валерия Карпина не может победить в РПЛ на протяжении семи матчей.

- Недоволен качеством игры. Трудно говорить, что происходит с "Ростовом". От "Динамо" тоже ожидали другой игры. Серый матч получился, - передает слова Шикунова "Чемпионат".

"Ростов" после встречи с "Динамо" имеет в своей копилке 14 баллов и идет восьмым в турнирной таблице. У столичного "Динамо" 27 очков и четвертая строчка в чемпионате России.

Александр Шикунов Динамо Ростов
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