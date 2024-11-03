"Крылья Советов" уступили "Акрону" (0:2) в матче 14-го тура чемпионата России. Как сообщает "Матч ТВ", в перерыве матча в раздевалке самарского клуба произошел конфликт между футболистами. По данным источника, российские футболисты остались недовольны самоотдачей латиноамериканцев, что привело к разговору на повышенных тонах.
Сообщается, что среди иностранцев главными действующими лицами инцидента были полузащитник Бенджамин Гарре и защитник Томас Гальдамес. Массовой драки, по информации СМИ, удалось избежать.
"Крылья Советов" после поражения "Акрону" опустились на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды осталось 12 набранных очков.
СМИ: в раздевалке "Крыльев Советов" произошел конфликт между россиянами и легионерами в перерыве матча с "Акроном"
Футболисты "Крыльев Советов" учинили разборку в перерыве матча 14-го тура РПЛ против "Акрона" (0:2).
Фото: официальный сайт "Крыльев Советов"