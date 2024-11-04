"Что касается Роши, ему припаяют по полной. Там удар по лицу - это физическое воздействие, и по регламенту до четырёх матчей. И дальше - физическое воздействие на членов судейской бригады, то есть официальное лицо матча. Это отстранение до шести матчей и отстранение от футбольной деятельности сроком до двух лет. Я думаю, что дадут шесть матчей и дадут условно - год. По Литвинову там грозит до четырёх, но я думаю, одна, максимум две игры", - сказал Федотов.
Матч ЦСКА и "Спартака" проходил 2 ноября на домашнем стадионе армейцев, гости одержали победу со счетом 2:0, за красно-белых отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина.
Во втором тайме между футболистами команд случилась потасовка, в ходе которой бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша ударил по голове полузащитнику "Спартака" Руслану Литвинову, за что главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил бразильца с поля. После просмотра эпизода на ВАР судейской бригадой было принято решение о красной карточке и игроку "Спартака", Литвинов был удален за захват соперника рукой за лицо.
Конфликт оценит Контрольно-дисциплинарная комиссия РФС, на заседание приглашены Виллиан Роша и Руслан Литвинов. В "Спартаке" обратятся в КДК, чтобы обжаловать показанную футболисту красную карточку.
Источник: Metaratings
Федотов - о драке на матче ЦСКА - "Спартак": Роше припаяют по полной
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод с дракой в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"