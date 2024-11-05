Сообщается, что помимо московского "Локомотива" полузащитником ещё интересуется несколько других клубов РПЛ.
Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с июня 2022 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых отдал партнёрам три голевые передачи.
Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 3 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" не против расстаться с Зиньковским ближайшей зимой
По информации СМИ, московский "Спартак" не против расстаться с полузащитником Антоном Зиньковским в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"