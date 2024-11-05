Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Источник: "Спартак" не против расстаться с Зиньковским ближайшей зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, московский "Спартак" не против расстаться с полузащитником Антоном Зиньковским в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что помимо московского "Локомотива" полузащитником ещё интересуется несколько других клубов РПЛ.

Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с июня 2022 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых отдал партнёрам три голевые передачи.

Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 3 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Спартак Антон Зиньковский Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится