"Сейчас, анализируя те годы, причины доминирования "Спартака"… По уровню футболистов и финансовым условиям команда не всегда была на первом месте. Существовали клубы, где платили больше. Но красно-белые побеждали и делали это очень уверенно. Романцев. Думаю, в первую очередь это его заслуга. Тогда он занимал пост и главного тренера, и президента. Сейчас подобное невозможно представить, другая ситуация, другая жизнь", - приводит слова Бушманова "Советский спорт".
Олег Романцев занимал пост главного тренера московского "Спартака" с 1989 до 2003 гг. (за исключением перерыва на сезон-1996), а должность президента клуба - в 1993-2002 гг. Под его руководством красно-белые в общей сложности 1 раз стали чемпионами СССР, 1 раз - обладателями Кубка СССР, 8 раз - чемпионами России, 3 раза - обладателями Кубка России. "Спартак" вместе с петербургским "Зенитом" до сих пор является рекордсменом по общему числу чемпионств - 10.
Кроме того, "Спартак" в сезоне-1990/91 добрался до полуфинала Кубка европейских чемпионов, в сезоне-1992/93 - до полуфинала Кубка обладателей кубков УЕФА, в сезоне-1997/98 - до полуфинала Кубка УЕФА.
Бушманов: "Спартак" в 1990-е годы по уровню футболистов и финансам не всегда был на первом месте, но побеждал
Бывший защитник московского "Спартака" Евгений Бушманов поделился своим мнением о роли Олега Романцева в доминирования красно-белых в 1990-е годы.