Ранее в прессе была информация, что бывший нападающий "Реала", работающий сейчас с молодежной командой "сливочных", является одним из кандидатов на пост наставника армянской национальной команды.
- Думаю, это маловероятно, но если это произойдет, конечно, буду счастлив. Рауль - легенда "Реала", футболист с великим прошлым и, если это воплотится в реальность, буду очень счастлив, - цитирует Тикнизяна Sport24.
Напомним, в прошлом месяце из сборной Армении был уволен Александр Петраков, который возглавлял команду с зимы 2023 года.
Большую часть своей футбольной карьеры Рауль провел за мадридский "Реал". Карьеру игрока испанец завершил в 2015 году.
Тикнизян: буду счастлив, если Рауль возглавит сборную Армении
Наир Тикнизян, защитник столичного "Локомотива", высказал свое мнение о возможном назначении Рауля на пост главного тренера сборной Армении.
Фото: Официальный сайт РПЛ