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Тикнизян: буду счастлив, если Рауль возглавит сборную Армении

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Наир Тикнизян, защитник столичного "Локомотива", высказал свое мнение о возможном назначении Рауля на пост главного тренера сборной Армении.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Ранее в прессе была информация, что бывший нападающий "Реала", работающий сейчас с молодежной командой "сливочных", является одним из кандидатов на пост наставника армянской национальной команды.

- Думаю, это маловероятно, но если это произойдет, конечно, буду счастлив. Рауль - легенда "Реала", футболист с великим прошлым и, если это воплотится в реальность, буду очень счастлив, - цитирует Тикнизяна Sport24.

Напомним, в прошлом месяце из сборной Армении был уволен Александр Петраков, который возглавлял команду с зимы 2023 года.

Большую часть своей футбольной карьеры Рауль провел за мадридский "Реал". Карьеру игрока испанец завершил в 2015 году.

Наир Тикнизян Рауль Сборная Армении
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