- "Армейцы" же никак не поймают игру в атаке, а главное - стали очень серьезно ошибаться в обороне. Так что здесь "Рубин" выглядит предпочтительнее. Он вполне может выиграть у армейцев, - передает слова ветерана ЦСКА "Матч ТВ".
Встреча 1/4 финала Кубка России между "Рубином" и ЦСКА пройдет в Казани сегодня, 6 ноября, старт поединка запланирован на 18:30 мск.
Напомним, ЦСКА занял первое место в группе С, набрав в шести матчах 14 баллов. "Рубин" вышел в плей-офф со второго места.
В РПЛ "Рубин" в 14-ти турах набрал 18 баллов и располагается на седьмой позиции, у ЦСКА на шесть очков больше и шестое место в чемпионате.
Пономарев заявил, что "Рубин" выглядит предпочтительнее ЦСКА перед матчем Кубка России
Экс-защитник столичного ЦСКА Владимир Пономарев считает, что у "Рубина" хорошие шансы обыграть "армейцев" в Кубке России.
Фото: Официальный сайт РПЛ