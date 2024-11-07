"Думаю, и сейчас переходы между принципиальными соперниками воспринимаются болезненно. Но сегодня и болельщики стали другими. Раньше были большие группировки, драки фанатов, ещё что-то. Сейчас этого нет. Хотя тот же Соболев перешёл из "Спартака" в "Зенит" — ему там чуть ногу не сломали (смеётся)", - приводит слова Жиркова "Чемпионат".
Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года, когда его за 10 млн евро выкупили у московского "Спартака". В составе красно-белых форвард провёл 4,5 сезона. Контракт 27-летнего нападающего с футбольным клубом из Санкт-Петербурга рассчитан на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления ещё на один год.
После перехода Соболев в составе своей новой команды в общей сложности принял участие в 12 официальных матчах, в которых забил соперникам 2 гола и отдал партнёрам 1 голевую передачу.
Жирков - о переходе Соболева из "Спартака" в "Зенит": ему там чуть ногу не сломали
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о переходе нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"