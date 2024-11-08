"Зенит" — удав. Да, за его победу в РПЛ говорит много факторов. Во-первых, уровень футболистов. Плюс если судьи откровенно не будут палиться и помогать "Зениту" в его матчах, то будут поддушивать его конкурентов. По этому поводу у меня нет никаких иллюзий. Мне показалось, что в матче "Спартака" и "Краснодара" Левников работал не только на благо красно-белых, но и как уроженец Санкт-Петербурга выполнял некоторые услуги своего родного города", - приводит слова Червиченко Metaratings.
Матч между московским "Спартаком" и "Краснодаром" в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 прошёл 19 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Встреча завершилась победой "быков" со счётом 3:0.
После 14-ти туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает футбольный клуб "Краснодар", который к сегодняшнему дню набрал 36 очков. Следом за ним на втором месте расположился петербургский "Зенит", который за 14 матчей набрал 33 очка. Третью строчку на данный момент занимает московский "Локомотив", в активе у которого 31 очко.
Действующим чемпионом России по футболу является петербургский "Зенит", который одерживал победу в Российской Премьер-Лиге последние шесть сезонов подряд.
Червиченко: в матче "Спартака" и "Краснодара" Левников как уроженец Петербурга выполнял некоторые услуги своего города
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко указал на роль судейства в борьбе петербургского "Зенита" за золотые медали чемпионата России по футболу.
Фото: ФК "Краснодар"