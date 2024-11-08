"Труд облагораживает человека (смеется). Как в фильме "Операция Ы" героя закрыли на 15 суток, так и у меня примерно было. Только он на стройке был, а я дворы в Нахабине мел. Начинали в 8:30, кто по улицам ходит в такое время? Была одна бабуля, каждый день звонила, жаловалась, что плохо почистили (смеется). Она в 8:35 садилась возле окна и наблюдала, мы ей рукой махали", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
В 2020 году Роман Широков во время любительского матча избил главного судью поединка. Мировой суд признал экс-капитана сборной России виновным и приговорил к 100 часам обязательных работ, а также к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Роман Широков профессионально занимался футболом в 1998-2016 гг. В разное время он защищал цвета таких клубов, как раменский "Сатурн", казанский "Рубин", подмосковные "Химки", петербургский "Зенит", "Краснодар", московский "Спартак", ЦСКА. В настоящее время занимает должность генерального директора подмосковного футбольного клуба "Леон Сатурн", который в настоящее время принимает участие в дивизионе "Б" Второй лиги.
Широков - об общественных работах за избиение судьи: мёл дворы в Нахабине, одна бабуля каждый день жаловалась
Бывший игрок сборной России Роман Широков рассказал о том, как в 2022 году отработал 100 часов общественных работ.
Фото: личный архив Романа Широкова