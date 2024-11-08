"Телефоны запретил в столовой и в раздевалке за час до начала тренировки. Наверное, чтобы больше общались между собой как-то, чтобы были командой и в столовой, и в раздевалке. Остальные изменения на поле уже. Легионеры и российские игроки ранее общались между собой, но, видимо, Гончаренко хочет, чтобы этого было еще больше. Он говорил, что я могу позвать на ужин, например, Матео Стаматова, чтобы русские с иностранцами общались", - приводит слова Каккоева "Матч ТВ".
Виктор Гончаренко возглавил "Пари НН" 9 октября. Под руководством 47-летнего белорусского специалиста нижегородская команда на данный момент провела 4 официальных матча, в которых одержала 2 победы, 1 раз сыграла вничью и 1 раз потерпела поражение.
После 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Пари НН" набрал 15 очков и на данный момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре нижегородцы 9 ноября на выезде сыграют против московского "Динамо". Стартовый свисток олжен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов.
Портал Rusfootball.info организует текстовую трансляцию данной встречи.
Защитник "Пари НН" Каккоев: Гончаренко говорил, что я могу позвать на ужин Матео Стаматова
Защитник "Пари НН" Никита Каккоев рассказал об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера нижегородского клуба Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Пари НН"