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"СЭ": тренеры "Зенита" не выпустили Клаудиньо на замену в матче с "Динамо" Махачкала из-за болей в спине

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По информации СМИ, тренеры петербургского "Зенита" не выпустили бразильского полузащитника Клаудиньо на замену в матче 14-го тура РПЛ с "Динамо" Махачкала из-за болей в спине.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что информация журналиста Ивана Карпова об отказе бразильца выходить на замену не соответствует действительности. Решение об этом было принято тренерами "Зенита" для того, чтобы лишний раз не рисковать и не проводить через какое-то время обратную замену.

"Зенит" 2 ноября одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счётом 2:1. 6 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с грозненским "Ахматом" Клаудиньо провёл на поле все 90 минут без замен и забил один гол.

Источник: "СЭ"

Зенит Динамо Мх Клаудиньо
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