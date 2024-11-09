Сообщается, что информация журналиста Ивана Карпова об отказе бразильца выходить на замену не соответствует действительности. Решение об этом было принято тренерами "Зенита" для того, чтобы лишний раз не рисковать и не проводить через какое-то время обратную замену.
"Зенит" 2 ноября одержал победу над махачкалинским "Динамо" со счётом 2:1. 6 ноября в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с грозненским "Ахматом" Клаудиньо провёл на поле все 90 минут без замен и забил один гол.
Источник: "СЭ"
"СЭ": тренеры "Зенита" не выпустили Клаудиньо на замену в матче с "Динамо" Махачкала из-за болей в спине
По информации СМИ, тренеры петербургского "Зенита" не выпустили бразильского полузащитника Клаудиньо на замену в матче 14-го тура РПЛ с "Динамо" Махачкала из-за болей в спине.
Фото: ФК "Зенит"