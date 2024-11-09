- Честно, хотелось бы, чтобы "Краснодар" господина Сергея Галицкого выиграл в этом году чемпионат или Кубок страны. Таких людей, как Галицкий, которые вкладывают свои деньги в российский футбол, у нас практически нет, - заявил российский специалист в эфире "Матч ТВ".
Напомним, в прошлом сезоне "быки" боролись за золотые медали, но в итоге финишировали на второй строчке, а чемпионом стал петербургский "Зенит".
В этом сезоне после 14-ти туров "Краснодар" идет на первой строчке, набрав 36 очков. На второй позиции идет "Зенит", у которого на три балла меньше. Замыкает тройку лидеров столичный "Локомотив", набравший 31 очко.
Завтра, 10 ноября, команда Мурада Мусаева в гостях сыграет с "Рубином", начало поединка запланировано на 19:45 мск.
Юран: хотелось бы, чтобы "Краснодар" господина Галицкого выиграл чемпионат или Кубок
Экс-наставник "Пари НН" Сергей Юран хочет, чтобы "Краснодар" Сергея Галицкого выиграл трофей.
Фото: ФК "Пари НН"