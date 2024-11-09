"Мяч мне попал в проекцию футболки, то есть в рукав. Нам говорили, что это не пенальти. Я еще не видел момент, но если так увидели…", - цитирует Калинина "Чемпионат".
Воронежский "Факел" уступил в гостях московскому "Локомотиву" в матче 15-го тура российской Премьер-лиги со счетом 1:2. Напомним, оба гола были забиты "железнодорожниками" с пенальти на 29-й и 90+2-й минутах.
Таким образом команда Дмитрия Пятибратова не сумела набрать очки и осталась 14-й строчке в турнирной таблице. Воронежцы с 12 баллами находятся в зоне стыковых матчей, отрыв от зоны прямого вылета составляет всего три очка.
Защитник "Факела" Калинин: мяч мне попал в рукав. Нам говорили, что это не пенальти
Защитник воронежского "Факела" Игорь Калинин прокомментировал эпизод с пенальти в матче 15-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:2).
Фото: ФК "Факел"