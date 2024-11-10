Сообщается, что руководство красно-белых на фоне истечения в июне 2025 г. сроков действия контрактов у вратарей команды Александра Максименко и Александра Селихова приняло решение подстраховаться и организовать активные поиски по позиции голкипера.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лапоухова в 400 тыс. евро. Его действующее соглашение с минским "Динамо" рассчитано на срок до 31 декабря 2024 года. В сезоне-2024 21-летний голкипер в общей сложности принял участие в 35 официальных матчах, 21 из которых он отыграл "на ноль", а в остальных 14 матчах всего пропустил 22 гола.
Источник: Legalbet
Источник: директор "Спартака" Амарал намерен посетить посетить матч "Динамо" Минск для просмотра вратаря Лапоухова
По информации СМИ, спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал намерен посетить посетить матч минского "Динамо" в чемпионате Белоруссии для просмотра вратаря Фёдора Лапоухова.
Фото: ФК "Динамо-Минск"