"В целом не поменял свою жизнь. Я так же много тренируюсь, как раньше, держу себя в форме. Пошел учиться в школу, наверное, уже об этом стало известно, где тоже много интересного изучаю на будущее. У меня была возможность [учиться на тренера], но я не вижу себя тренером. Мне больше нравится спортивный менеджмент", — приводит слова Шунина Sport24.
Летом 2024 года истёк срок контракта Антона Шунина с московским "Динамо". Руководство бело-голубых не стало предлагать продлевать соглашение, и 37-летний вратарь вышел на рынок свободных агентов. Бывший голкипер сборной России до сих пор остаётся без команды, но о завершении карьеры профессиональной карьеры Шунин пока не объявлял.
В октябре 2024 года стало известно, что Шунин стал учиться в академии Российского футбольного союза по направлению подготовки специалистов в области спортивного менеджмента.
Экс-вратарь "Динамо" Шунин заявил об отсутствии у него планов стать тренером
Бывший вратарь московского "Динамо" Антон Шунин, пребывающий в настоящее время без команды, рассказал, чем сейчас занимается.
Фото: ФК "Динамо" Москва