"Вся эта шумиха со снижением финансирования "Крыльев Советов" и снятия Сергея Корниленко психологически влияет на клуб. Не понимаю, когда говорят, что мы найдём спонсора и заменим бюджетные деньги. Кого могут попросить платить миллиард рублей частных денег Возможно, кому-то выгодно, чтобы в регионе остался только один клуб - "Акрон". Может, две команды слишком много. "Крылья" справятся с ситуацией - хорошо. Нет, значит, будет только "Акрон", - заявил Циклаури.
Ранее в СМИ появилась информация, что с будущего сезона финансирование самарских "Крыльев Советов" будет сокращено. Сообщалось, что клуб недополучит миллиард рублей из бюджета области и должен будет самостоятельно искать спонсоров, чтобы восполнить нехватку средств. Также сообщалось, что у клуба могут возникнуть проблемы с лицензированием на будущий сезон.
По данным прессы, в "Крыльях Советов" могут рассмотреть вариант с продажей ключевых футболистов с целью заработка уже в зимнее трансферное окно. Команду уже покинул спортивный директор Сергей Корниленко.
Источник: Legalbet
Циклаури: возможно, кому-то выгодно, чтобы в регионе остался только один клуб - "Акрон"
Экс-футболист "Крыльев Советов" Зураб Циклаури прокомментировал слухи о снижении финансирования самарского клуба.
Фото: ФК "Акрон" ВКонтакте