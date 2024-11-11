"Это крайне сложная работа, и она должна хорошо оплачиваться. У нас в футболе абсолютно все получают неплохие деньги: и футболисты, и тренеры, и функционеры. Так что я считаю, что судьи должны соответствовать уровню зарплат, это нормальная практика", - высказался Лапочкин.
Ранее стало известно, что Российский футбольный союз планирует увеличить зарплаты судьям чемпионата России с 1 июля 2025 года. Выплаты судьям хотят повысить с имеющихся сейчас 200 тысяч рублей до 214 тысяч рублей, денежное вознаграждение ассистента рефери и видеоарбитра планируется увеличить с 100 тысяч до 107 тысяч, а зарплата помощника видеоарбитра вырастет с 50 до 53,5 тысяч рублей.
Источник: "Спорт Экспресс"
Лапочкин - о повышении зарплат судьям: это крайне сложная работа, и она должна хорошо оплачиваться
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин поддержал идею о повышении заработных плат судьям в чемпионате России.
Фото: РФС