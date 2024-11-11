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Президент РПЛ Алаев: наше возвращение в Европу - очень сложный процесс

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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о работе по возвращению российских команд к международным соревнованиям.
Фото: Getty Images
"Наше возвращение в Европу - очень сложный процесс, коллеги этим занимаются, у нас к ним полное доверие. Будем ждать от них новостей. Согласен ли я, что мы точно пропустим чемпионат мира в 2026 году? Очень маловероятно, что мы туда попадем", - заявил Алаев.

Сборная России пропустила два крупных международных турнира из-за отстранения: Чемпионат Мира-2022 в Катаре и Евро-2024 в Германии. Последним официальным матчем сборной России является игра против сборной Хорватии в квалификации к Чемпионату Мира 14-го ноября 2021-го года.

Источник: "РБ Спорт"

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