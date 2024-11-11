"Что происходит с Клаудиньо? Я уже как-то вам говорил: он себя запустил, потерялся... Но это же зависит от самого футболиста. Парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить? А ты все время порешь и порешь с передачами... А куда ты бьешь? Вот так с ним надо разговаривать. Его же брали как звезду. Но звезда поблекл", - приводит слова Клаудиньо "СЭ".
Клаудиньо является игроком петербургского "Зенита" с августа 2021 года, когда его за 12 млн евро выкупили у бразильского клуба "РБ Брагантино". Его действующее соглашение с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года с возможностью продления на ещё один сезон.
В текущем сезоне 27-летний полузащитник в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил соперникам 1 гол и отдал партнёрам 5 голевых передач.
Орлов раскритиковал Клаудиньо: парень, посмотри на ведомость. Сколько ты получаешь! Не пора бы прибавить?
Спортивный журналист Геннадий Орлов раскритиковал полузащитника петербургского "Зенита" Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"