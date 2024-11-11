Сообщается, что должность спортивного директора московского "Спартака" с большей долью вероятности займёт иностранный специалист.
10 ноября на официальном сайте красно-белых появилось официальное сообщение об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала, который занимал этот пост в московском клубе с декабря 2023 года.
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Спартак" под руководством Деяна Станковича, набрав 28 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: "Спартак" не рассматривают Мовсесьяна из ЦСКА на пост спортивного директора
По информации СМИ, новости о рассмотрении руководством "Спартака" спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна на аналогичную должность у красно-белых не соответствует действительности.
Фото: ФК "Спартак"