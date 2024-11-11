"Правительство выделяет деньги в виде целевого гранда на определенные цели. Все остальные траты за счет бюджета клуба. На самом деле, правительство никогда на трансферы деньги не выделяло. Я надеюсь, что футбольный клуб "Ростов" будет дальше сотрудничать с правительством. Они — акционеры, мы — акционеры", - приводит слова Арутюнянца "РБ Спорт".
4 ноября губернатор Ростовской области Василий Голубев ушёл в отставку. Врио главы региона Президентом РФ был назначен Юрий Слюсарь. Выборы губернатора должны состояться в начале сентября 2025 года.
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Ростов", набрав 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России команда Валерия Карпина вышла в 1/4 финала Пути РПЛ, где встретилась с московским "Спартаком" и после первого матча ведёт со счётом 1:0 (ответная игра пройдёт 27 ноября в Ростове-на-Дону).
Арутюнянц: Правительство Ростовской области никогда не выделяло "Ростову" деньги на трансферы
Президент футбольного клуба "Ростов" Арташес Арутюнянц прокомментировал взаимоотношения с Правительством Ростовской области после смены главы региона.
Фото: ФК "Ростов"