Григорян в телеэфире спел частушку про Амарала после его ухода из "Спартака"

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Футбольный тренер Александр Григорян в телеэфире спел частушку про бывшего спортивного директора московского "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"
"Амарал ушел, и мы можем такую частушку забацать: не кочегары мы, не плотники, а Амарала мы работники", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".

Томаш Амарал покинул должность спортивного директора московского "Спартака" 10 ноября. Как сообщает официальный сайт красно-белых, это решение было принято по обоюдному согласию сторон. Португальский специалист трудился в "Спартаке" с декабря 2023 года. О его преемнике в московском клубе на данный момент ещё официально не сообщалось.

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