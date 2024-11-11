"Амарал ушел, и мы можем такую частушку забацать: не кочегары мы, не плотники, а Амарала мы работники", - приводит слова Григоряна "Матч ТВ".
Томаш Амарал покинул должность спортивного директора московского "Спартака" 10 ноября. Как сообщает официальный сайт красно-белых, это решение было принято по обоюдному согласию сторон. Португальский специалист трудился в "Спартаке" с декабря 2023 года. О его преемнике в московском клубе на данный момент ещё официально не сообщалось.
Григорян в телеэфире спел частушку про Амарала после его ухода из "Спартака"
Футбольный тренер Александр Григорян в телеэфире спел частушку про бывшего спортивного директора московского "Спартака" Томаша Амарала.
Фото: ФК "Спартак"