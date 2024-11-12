- Первым кругом доволен на все 100%. Чемпионат очень интересный. Наверху таблицы серьёзная борьба, но и внизу тоже. "Зенит", как мы видим, не является явным фаворитом в сегодняшней гонке.
Сюрпризом стал "Локомотив" с игрой Батракова. Мы получили молодую звезду, которая разрывает РПЛ, - цитирует Пименова "Чемпионат".
19-летний Батраков в этом сезоне принял участие в 14-ти матчах, забил 10 мячей и шесть раз ассистировал партнерам. "Локомотив" имеет в своей копилке 34 балла и идет на четвертой строчке в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 37 баллов. На втором месте с 36 очками идет петербургский "Зенит".
Следующим соперником "Локомотива" в РПЛ станет "Спартак", матч 16-го тура пройдет на арене красно-белых 23 ноября, начало поединка запланировано на 18:00 по столичному времени.
"Молодая звезда разрывает РПЛ". Пименов высказался о полузащитнике "Локомотива" Батракове
Экс-игрок "Локомотива" Руслан Пименов высказался после проведенных 15 туров РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ