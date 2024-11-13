- Тренер - тот, кто на первом месте. Это Мусаев. Тройка лучших тренеров за первый круг? Мусаев, Семак и Галактионов, - цитирует Семина "ВсеПроСпорт".
На данный момент "Краснодар" Мусаева имеет в своей копилке 37 баллов и идет на первой строчке в таблице. Далее идут "Зенит" и "Локомотив".
В следующем туре, который пройдет после международной паузы, "Краснодар" в гостях встретится с "Химками", матч пройдет 23 ноября, старт игры запланирован на 16:30 по столичному времени.
Семин назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ
Юрий Семин, ранее возглавлявший столичный "Локомотив", назвал лучшего тренера РПЛ в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"