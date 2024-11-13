"Мы не комментируем матчи для профессионалов, тренеров, футболистов. Мы это делаем для широкой аудитории. Для девушек и женщин, бабушек и мам, для подростков и маленьких детей. И для остальной аудитории, которая мало что понимает в футболе. Мы не комментируем игры для Валерия Карпина и Артема Дзюбы. Они, конечно, в футболе разбираются лучше любого из нас. Это же совершенно очевидно. При этом я, например, не учу Валерия Георгича тренировать, а Артема - играть. Однако без оценочного суждения ты никуда не денешься", - заявил Черданцев.
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба в интервью раскритиковал работу спортивных комментаторов. В частности, Дзюба назвал уровень футбольного опыта экс-игрока "Амкара", комментатора Константина Генича "первенством водокачки". Ранее главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин также критически высказался о работе комментаторов и заявил, что смотрит футбол без звука.
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов подверг критике работу Георгия Черданцева на матче нижегородского клуба. Функционер остался недоволен словами комментатора о том, что до прихода в "Пари НН" Виктора Гончаренко в клубе не выделялись средства на трансферы игроков. Работу Черданцева Удальцов назвал "непрофессиональной".
Источник: "СЭ"
Черданцев: мы комментируем для девушек, женщин, бабушек и мам, а не для Дзюбы и Карпина
Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на критику в адрес своих коллег по цеху со стороны футболистов и тренеров.
Фото: YouTube-канал "RTVI Новости"