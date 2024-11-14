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Источник: у Смолова пропали часы за 7-8 млн рублей после матча с "Рубином"

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У нападающего "Краснодара" Федора Смолова пропали часы стоимостью в 7-8 миллионов рублей, когда команда играла с "Рубином" в Казани.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщил источник, после матча с "Рубином" (1:1) в рамках 15-го тура РПЛ Смолов не смог найти свои дорогостоящий аксессуар. Футболист оставил часы в шкафчике гостевой раздевалки, сотрудники стадиона просмотрели запись в видеокамеры наблюдения, но ничего подозрительного не заметили.

Фёдор Смолов в текущем сезоне вернулся в "Краснодар", подписав контракт до 2025 года, ранее нападающий выступал за "быков" с 2015 по 2018 год. В нынешнем розыгрыше РПЛ 34-летний форвард забил два гола и сделал три ассиста в 17 матчах во всех турнирах.

Источник: "Спорт Экспресс"

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