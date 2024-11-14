Как сообщил источник, после матча с "Рубином" (1:1) в рамках 15-го тура РПЛ Смолов не смог найти свои дорогостоящий аксессуар. Футболист оставил часы в шкафчике гостевой раздевалки, сотрудники стадиона просмотрели запись в видеокамеры наблюдения, но ничего подозрительного не заметили.
Фёдор Смолов в текущем сезоне вернулся в "Краснодар", подписав контракт до 2025 года, ранее нападающий выступал за "быков" с 2015 по 2018 год. В нынешнем розыгрыше РПЛ 34-летний форвард забил два гола и сделал три ассиста в 17 матчах во всех турнирах.
Источник: "Спорт Экспресс"
Источник: у Смолова пропали часы за 7-8 млн рублей после матча с "Рубином"
У нападающего "Краснодара" Федора Смолова пропали часы стоимостью в 7-8 миллионов рублей, когда команда играла с "Рубином" в Казани.
Фото: ФК "Краснодар"