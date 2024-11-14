"Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить - в случае встречи с ним - Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат - нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона", - сказал Дзюба.
Артему Дзюбе 36 лет, сейчас он выступает за тольяттинский "Акрон", в восьми матчах за клуб нападающий забил два гола и сделал три голевые передачи. Недавно футболист дал резонансное интервью телеканалу "Матч ТВ", в котором рассказал о своем опыте общения с руководством "Локомотива" и главным тренером Михаилом Галактионовым. Клуб выступил с официальным заявлением, в котором раскритиковал излишнюю откровенность Дзюбы, а также телеканал за публикацию интервью.
Источник: Sport24
Артём Дзюба: попросил бы Путина отменить Fan ID в российском футболе
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба рассказал, о чем бы попросил президента России Владимира Путина при личной встречи.
Фото: РФС