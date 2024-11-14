Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
АвстрияНе начат
Армения
20:00
Фарерские островаНе начат
Греция
22:45
АнглияНе начат
Северная Македония
22:45
ЛатвияНе начат
Ирландия
22:45
ФинляндияНе начат
Словения
22:45
НорвегияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Франция
22:45
ИзраильНе начат

Артём Дзюба: попросил бы Путина отменить Fan ID в российском футболе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба рассказал, о чем бы попросил президента России Владимира Путина при личной встречи.
Фото: РФС
"Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить - в случае встречи с ним - Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат - нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения. Хочется, чтобы и молодые ребята, да и я на старости лет почувствовал атмосферу полного стадиона", - сказал Дзюба.

Артему Дзюбе 36 лет, сейчас он выступает за тольяттинский "Акрон", в восьми матчах за клуб нападающий забил два гола и сделал три голевые передачи. Недавно футболист дал резонансное интервью телеканалу "Матч ТВ", в котором рассказал о своем опыте общения с руководством "Локомотива" и главным тренером Михаилом Галактионовым. Клуб выступил с официальным заявлением, в котором раскритиковал излишнюю откровенность Дзюбы, а также телеканал за публикацию интервью.

Источник: Sport24

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится