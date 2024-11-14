- У меня заканчивается обучение на тренерскую лицензию, надеюсь, благополучно. Побывал на стажировке в ЦСКА, пообщался с тренером и посмотрел процесс. Нравится ли работа тренера? Я был во многих командах, видел, как работают разные специалисты. Но пока не вижу себя главным тренером.
Напомним, в феврале 2023 года Юрий Жирков, которому на тот момент было 39 лет, объявил о завершении своей профессиональной карьеры футболиста. За свою карьеру он успел поиграть за такие клубы, как "Спартак" из Тамбова, московский ЦСКА, "Челси", махачкалинское "Анжи", столичное "Динамо", петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки".
В августе прошлого года экс-защитник начал обучение в академии Российского футбольного союза, где проходит подготовку для получения тренерской лицензии.
Источник: "СЭ"
Жирков: пока не вижу себя главным тренером
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков признался, что пока не видит себя в роли тренера.
Фото: сборная России