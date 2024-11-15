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Тарханов: шестое место в РПЛ - плохо для ЦСКА

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Известный российский тренер Александр Тарханов дал свой комментарий относительно результатов ЦСКА в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Шестое место в РПЛ - это плохо для ЦСКА. Валерий Газзаев постоянно говорит, что ЦСКА должен быть в лидерах. У команды всё есть, чтобы быть наверху таблицы. Теперь очень важно, как пройдёт второй круг. Но пока не вижу каких-то плюсов в игре ЦСКА, - цитирует Тарханова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне "армейцы" провели в РПЛ 15 матчей, одержали восемь побед и потерпели четыре поражения, три встречи завершились вничью. ЦСКА с 27 баллами идет на шестой строчке в таблице чемпионата.

Следующим соперником ЦСКА в РПЛ станет "Ростов", матч пройдет после международной паузы 23 ноября и начнется в 14:15 по столичному времени.

ЦСКА
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