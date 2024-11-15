"Ему помешала ментальность. Урунов — скрытный парень, зажатый, не такой коллективный. Где-то не хватило характера, когда нужно было потерпеть и перебороть себя. Остон оказался не готов к тому, с чем столкнулся в России", - цитирует Кападзе Sport24.
Остон Урунов выступал за московский "Спартак" с лета 2020 года по осень 2022 года. Также полузащитник играл за екатеринбургский "Урал" и "Уфу". Всего Урунов провел в Российской Премьер-Лиге 44 матча и не отметился результативными действиями.
На данный момент игрок сборной Узбекистана выступает за иранский "Персеполис". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт Остона с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Тренер сборной Узбекистана: Урунов - скрытный парень, зажатый. Он оказался не готов к тому, с чем столкнулся в России
Главный тренер Олимпийской сборной Узбекистана Тимур Кападзе высказался об экс-игроке "Спартака" Остоне Урунове.
Фото: ФК "Спартак"