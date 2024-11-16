"Я бы обратил внимание на Чалова. Говорят, что у него не идет игра, и это оправдалось. Он мог забить пять мячей, но присутствовала неуверенность. Видимо, тонус потерян", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Фёдор Чалов 15 ноября в товарищеском матче со сборной Брунея вышел в стартовом составе сборной России. 26-летний нападающий провёл на поле 60 минут, пока не был заменён на форварда Тамерлана Мусаева. За отведённое время футболист греческого ПАОКа результативными действиями не отметился.
За 17 официальных матчей в составе греческого клуба в текущем сезоне Чалов в общей сложности забил соперникам один гол и отдал партнёрам две голевые передачи.
Аршавин: в матче со сборной Брунея оправдалось, что у Чалова не идёт игра
Бывший игрок петербургского "Зенита" высказался об игре нападающего сборной России Фёдора Чалова в товарищеском матче с командой Брунея.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу