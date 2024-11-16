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Аленичев считает, что Промес не вернется в "Спартак": надо уже забыть об этом

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Экс-наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев считает, что нидерландский футболист Квинси Промес не вернется в столичную команду.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, Промес не выступает за "Спартак" с зимы 2024 года после того, как был задержан в ОАЭ. На родине Промеса приговорили к шести годам тюрьмы. Минувшим летом контракт 32-летнего форварда со "Спартаком" истек, в прошлом месяце он заключил контракт с "Дубай Юнайтед".

- Допустим, вернут его в "Спартак", он забьет свои несколько голов, но голова уже будет в другом месте. Надо уже забыть об этом. Болельщики и руководители уже смирились с его отсутствием, - передает слова Аленичева "Матч ТВ".

Аленичев также добавил, что Промес принес много пользы "Спартаку", но нужно перевернуть страницу и двигаться дальше.

Промес выступал за "Спартак" в общей сложности на протяжении семи лет и провел за красно-белых 235 матчей, в которых отметился 114 забитыми мячами и 59 голевыми передачами. Со "Спартаком" он побеждал в РПЛ, Кубке России и Суперкубке страны.

Спартак
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