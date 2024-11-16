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Александр Горшков: Соболеву важнее результаты команды, но он не вписывается в игру "Зенита"

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Экс-игрок "Зенита" Александр Горшков высказался о форварде петербуржцев Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Посыл Соболева в том, что ему важнее результаты команды. Думаю, он как нападающий хочет забивать. Можно приносить пользу, не забивая мячи. Есть другие способы: например, отдать голевую передачу, работать на команду в обороне. Если говорить о предыдущих матчах, то Соболев не вписывается в игру "Зенита", - цитирует Горшкова "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 12 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу.

После 15-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками. Петербуржцы отстают от лидирующего "Краснодара" на одно очко. В 16-м туре чемпионата России "Зенит" сыграет на выезде с "Оренбургом".

Зенит
Александр Соболев
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