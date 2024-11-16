"Мостовой — великий талант, отличный противник. Всегда было трудно с ним. Хорошо, что в футболе мы имеем возможность встречать столько много друзей", - цитирует Каннаваро "Чемпионат".
Александр Мостовой завершил карьеру профессионального игрока в 2005 году, на данный момент россиянин проходит обучение в академии РФС для получения тренерской лицензии. Ранее Мостовой прошел стажировку в московском "Динамо". Полузащитник выступал за испанский "Алавес", "Сельту", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также за московский "Спартак". На счету Мостового 50 матчей за сборную России и 10 забитых мячей.
Каннаваро: Мостовой — великий талант, отличный противник. Всегда было трудно с ним
Обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро высказался об Александре Мостовом.
Фото: ФК "Динамо"