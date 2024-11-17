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Пономарёв: думаю, "Зенит" бы сейчас не затерялся в Лиге чемпионов

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Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарёв прокомментировал участие петербургского "Зенита" в товарищеском матче с турецким "Фенербахче".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" прекрасно выступил сейчас. Хорошая у него команда, сплоченная, сильные нападающие у него. Думаю, что, несмотря на двухгодичную паузу, он бы сейчас не затерялся в Лиге чемпионов и неплохо выступал бы там. При этом и "Краснодар", и "Локомотив" у нас тоже показывают хороший футбол. Это команды, которые полностью соответствуют европейскому уровню", - приводит слова Пономарёва "Матч ТВ".

15 ноября петербургский "Зенит" в Стамбуле в товарищеском матче с местным "Фенербахче" потерпел поражение со счётом 1:2. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака в 15 матчах набрала 36 очков и по итогам первого круга расположилась на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

Текущим лидером национального первенства является футбольный клуб "Краснодар", который за этот же период набрал 37 очков. Третье место в настоящее время занимает московский "Локомотив", который в активе имеет 34 очка.

Зенит
Локомотив
Краснодар
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