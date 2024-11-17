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Защитник "Ахмата" Арсен Адамов рассказал о "жестких разговорах" с руководством клуба

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Футболист "Ахмата" и сборной России Арсен Адамов поделился деталями личных встреч с руководителями команды.
Фото: ФК "Ахмат" ВКонтакте
"У нас было несколько встреч с руководителями клуба. Могу сказать, что это были жесткие разговоры. Все мы понимаем, что такие встречи точно нужны. Все ждут от нас результата, но пока не получается. До зимы у нас будут три финала. Надеюсь, все получится, и мы сможем выправить ситуацию", - заявил Адамов.

После первого круга "Ахмат" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба из столицы Чечни 9 набранных очков. В трех заключительных турах в текущем календарном году "Ахмат" встретится с "Крыльями Советов", московским "Динамо" и "Оренбургом".

С мая текущего года президентом "Ахмата" является 19-летний Ахмат Кадыров, сын прехидента Чечни Рамзана Кадырова. Арсен Адамов выступает в "Ахмате" на правах аренды из санкт-петербургского "Зенита".

Источник: "РБ Спорт"

Ахмат
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