"Мы вообще не готовились к Брунею, ничего особо не нарабатывали. Просто разобрали, в какой футбол играет их новый тренер", - приводит слова Кругового "РБ Спорт".
Сборная России принимала на своем поле в Краснодаре сборную Брунея. Игра завершилась крупнейшей победой в истории российской сборной. Подопечные Валерия Карпина отправили в ворота соперников 11 безответных мячей. С 20-го октября сборную Брунея возглавляет бразильский тренер Винисиус Эутропио.
Защитник сборной России Круговой: мы вообще не готовились к Брунею, ничего не нарабатывали
Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал о подготовке к товарищескому матчу сб сборной Брунея, в котором россияне одержали крупную победу (11:0).
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