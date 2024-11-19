"Сантос — лучший левый защитник лиги с тех пор, как приехал в Россию. Игрок отличного качества, который может играть и на других позициях. Он был бы очень полезен для сборной России", - приводит слова Жоаозиньо "СЭ".
Дуглас Сантос в июле 2019 года перешёл из немецкого "Гамбурга" в петербургский "Зенит". Сумма компенсации за трансфер бразильского защитника составила 14 млн евро. С тех пор в составе сине-бело-голубых он отыграл 201 матч, забил 7 голов, отметился 33 результативными передачами, а также стал 5-кратным чемпионом России и 2-кратным обладателем Кубка России. В октябре 30-летний футболист был принят в российское гражданство и перестал считаться легионером в РПЛ.
Жоаозиньо назвал капитана "Зенита" Сантоса лучшим левым защитником РПЛ
Экс-футболист "Краснодара" и московского "Динамо" Жоаозиньо высказался о защитнике петербургского "Зенита" Дугласе Сантосе.
Фото: ФК "Зенит"