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Футболист "Зенита" Васильев: Соболев прекрасно адаптировался, подшучиваем друг над другом

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Футболист "Зенита" Дмитрий Васильев рассказал о своем партнере по команде Александре Соболеве, пополнившим состав сине-бело-голубых минувшим летом.
Фото: ФК "Зенит"
- Не сказал бы, что адаптация Соболева в "Зените" ещё не закончилась. Наоборот: подшучиваем над ним, а он — над нами. Никто не обижается, такие шутки всегда есть в футбольном коллективе. Саня прекрасно адаптировался. Конечно, были всякие истории, но это с юмором воспринимается, - цитирует полузащитника "Зенита" "Чемпионат".

Напомним, 27-летний форвард пополнил состав клуба с берегов Невы летом 2024 года, перейдя из столичного "Спартака" за 10 миллионов евро. Соболев провел за "Зенит" 12 поединков во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. В РПЛ нападающий пока не отличался.

Трудовой договор Соболева с "Зенитом" рассчитан до середины 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.

"Зенит" после первого круга имеет в своем активе 36 баллов и располагается на второй строчке в таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 37 очков.

Дмитрий Васильев
Александр Соболев
Зенит
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