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Карпин: поблагодарил ребят за этот сбор. Он прошел идеально

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Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги ноябрьских сборов национальной команды.
Фото: сборная России
- Поблагодарил ребят за этот сбор. Он прошел идеально, и я не только про результат или игру, а больше про отношение ребят к тренировочному процессу, к тому, что мы сегодня требуем. 75 минут сегодня были идеальными, только после 3:0 подрасслабились где-то. Все остальное было идеально.

Во время ноябрьских учебно-тренировочных сборов подопечные Валерия Карпина провели две контрольные игры. В Краснодаре сборная России забила одиннадцать безответных мячей в ворота Брунея, а в Волгограде разгромила сборную Сирии со счетом 4:0. Таким образом в этом году российская национальная команда забила в ворота противников 26 голов и ни одного не пропустила.

Напомним, в октябре сборная России не проводила товарищеских матчей, так как не сумела найти соперников.

Источник: "Матч ТВ"

Валерий Карпин
Сборная России
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