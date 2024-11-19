- Поблагодарил ребят за этот сбор. Он прошел идеально, и я не только про результат или игру, а больше про отношение ребят к тренировочному процессу, к тому, что мы сегодня требуем. 75 минут сегодня были идеальными, только после 3:0 подрасслабились где-то. Все остальное было идеально.
Во время ноябрьских учебно-тренировочных сборов подопечные Валерия Карпина провели две контрольные игры. В Краснодаре сборная России забила одиннадцать безответных мячей в ворота Брунея, а в Волгограде разгромила сборную Сирии со счетом 4:0. Таким образом в этом году российская национальная команда забила в ворота противников 26 голов и ни одного не пропустила.
Напомним, в октябре сборная России не проводила товарищеских матчей, так как не сумела найти соперников.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин: поблагодарил ребят за этот сбор. Он прошел идеально
Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги ноябрьских сборов национальной команды.
Фото: сборная России